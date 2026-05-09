9 May 2026
“Mançester Yunayted” “Atalanta”dan Ederson üçün 45 milyon avro ödəməyə hazırdır

9 May 2026 03:12
“Mançester Yunayted” “Atalanta”nın yarımmüdafiəçisi Edersonu transfer etmək istəyir.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Nikolo Şira məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” 26 yaşlı futbolçu üçün 45 milyon avro ödəməyə və braziliyalıya 2031-ci ilə qədər müqavilə təklif etməyə hazırdır.

Ederson bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.

İdman.Biz
