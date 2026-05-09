Ceydon Sanço üç il ərzində üçüncü avrokubok finalında oynayacaq

Hazırda icarə əsasında “Aston Villa”da çıxış edən “Mançester Yunayted”in hücumçusu Ceydon Sanço Birminhem klubu ilə Avropa Liqasının finalına yüksəlib və mayın 20-də “Frayburq”la oynayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu, yarımmüdafiəçinin üç ildə üçüncü Avropa finalıdır. Maraqlıdır ki, o, bu finalların hər birində fərqli komandalarda oynayıb.
2023/2024 mövsümündə Sanço Çempionlar Liqasının finalında “Borussiya Dortmund”la “Real Madrid”ə 2:0 hesabı ilə məğlub olub. Bir il sonra o, həlledici oyunda “Betis”i 4:1 hesabı ilə məğlub edərək “Çelsi” ilə Konfrans Liqasının qalibi olub.
Bu mövsüm 37 matçda Sanço bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.