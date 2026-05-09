9 May 2026
AZ

Ceydon Sanço üç il ərzində üçüncü avrokubok finalında oynayacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 02:15
229
Ceydon Sanço üç il ərzində üçüncü avrokubok finalında oynayacaq

Hazırda icarə əsasında “Aston Villa”da çıxış edən “Mançester Yunayted”in hücumçusu Ceydon Sanço Birminhem klubu ilə Avropa Liqasının finalına yüksəlib və mayın 20-də “Frayburq”la oynayacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu, yarımmüdafiəçinin üç ildə üçüncü Avropa finalıdır. Maraqlıdır ki, o, bu finalların hər birində fərqli komandalarda oynayıb.

2023/2024 mövsümündə Sanço Çempionlar Liqasının finalında “Borussiya Dortmund”la “Real Madrid”ə 2:0 hesabı ilə məğlub olub. Bir il sonra o, həlledici oyunda “Betis”i 4:1 hesabı ilə məğlub edərək “Çelsi” ilə Konfrans Liqasının qalibi olub.

Bu mövsüm 37 matçda Sanço bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Levante” “Osasuna” üzərində vacib qələbə qazanıb
01:17
Dünya futbolu

“Levante” “Osasuna” üzərində vacib qələbə qazanıb - VİDEO

Bu qələbə ilə “Levante” 36 xalla Primerada 18-ci yerə yüksəlib
A Seriyası: “Torino” “Sassuolo”nu məğlub edib
00:57
Dünya futbolu

A Seriyası: “Torino” “Sassuolo”nu məğlub edib

Bu qələbə ilə “Torino” 44 xal qazandı və Seriya A turnir cədvəlində 12-ci yerə yüksəlib
“Lans” qalib gələrək PSJ-yə yaxınlaşıb, “Nant” isə Liqa 2-yə yollanıb
00:46
Dünya futbolu

“Lans” qalib gələrək PSJ-yə yaxınlaşıb, “Nant” isə Liqa 2-yə yollanıb

Fransa liqasında 32 oyundan sonra “Lans” 67 xalla ikinci yerdədir
“Borussiya Dormund” qələbə qazanaraq ikinci yeri təmin edib
00:33
Dünya futbolu

“Borussiya Dormund” qələbə qazanaraq ikinci yeri təmin edib - VİDEO

Üçüncü yerdəki “RB Leypsiq”in 62 xalı var və artıq “Borussiya”ya çata bilməz
“Əl-Hilal” Səudiyyə Ərəbistanı Kral Kubokunu qazanıb
00:18
Dünya futbolu

“Əl-Hilal” Səudiyyə Ərəbistanı Kral Kubokunu qazanıb

Final matçı “Əl-Hilal”ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Messi DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas namizədləri açıqlayıb
8 May 23:56
Dünya futbolu

Messi DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas namizədləri açıqlayıb

Argentina hazırkı dünya çempionudur

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub