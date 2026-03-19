Çempionlar Liqasında həftənin komandası məlum olub

UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunlarının yekununa əsasən həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qitənin bir nömrəli klub turnirində həftənin ən yaxşı 11-liyində yer alan futbolçular aşağıdakılardır:
Qapıçı: Matvey Safonov (PSJ)
Müdafiəçilər: Yosip Stanişiç (“Bavariya”), İbrahima Konate (“Liverpul”), Qonsalu İnasio (“Sportinq”), Maksimiliano Arauxo (“Sportinq”)
Yarımmüdafiəçilər: Dominik Soboslai (“Liverpul”), Deklan Rays (“Arsenal”), Xavi Simons (“Tottenhem”)
Hücumçular: Fransisko Trinkao (“Sportinq”), Rafinya (“Barselona”), Vinisius Junior (“Real”")