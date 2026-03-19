"Qalatasaray"ın ulduzu ağır zədələndi - "Enfild Roud"da qorxulu anlar

19 Mart 2026 09:52
UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab qarşılaşmasında “Qalatasaray” səfərdə “Liverpul”un qonağı olub. Oyun zamanı İstanbul klubunun üzləşdiyi xoşagəlməz hadisə diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşün 76-cı dəqiqəsində sol cinahda topu qəbul edən Noa Lanq son xəttə qədər irəliləyərək ötürmə etmək istəyib. Lakin epizodun davamında o, reklam lövhələrinə çırpılaraq yerə yıxılıb.

Hadisə nəticəsində futbolçunun barmağında ciddi zədə yarandığı, hətta qopma olduğu bildirilib. Niderlandlı oyunçu meydanı xərəkdə tərk edib.

82-ci dəqiqədə isə Mauro İkardi zədələnən Noa Lanqın əvəzinə oyuna daxil olub. “Liverpul” azarkeşləri meydanı tərk edən futbolçunu ayaqüstə alqışlayaraq ona dəstək nümayiş etdiriblər.

Matçdan sonra “Qalatasaray”ın baş məşqçisi Okan Buruk futbolçunun durumu ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, Noa Lanqın zədəsi ciddidir və oyunçu müayinə olunması üçün “Enfild Roud”dan xəstəxanaya aparılıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO
10:22
Futbol

Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO

Messi-Ronaldu rəqabəti davam edir
Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb
10:13
Futbol

Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

Komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək
UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir
10:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub
09:08
Dünya futbolu

Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub

Tibo “Bavariya”ya qarşı UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçlarını buraxa bilər
“Barselona” Çempionlar Liqasında 10 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb
07:11
Dünya futbolu

“Barselona” Çempionlar Liqasında 10 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

Çempionlar Liqasının 1/8 finalında “Barselona” “Nyukasl Yunayted”i 7:2 hesabı ilə məğlub edib
“Real Madrid”lə “Bavariya” 29-cu dəfə qarşılaşacaqlar
06:18
Dünya futbolu

“Real Madrid”lə “Bavariya” 29-cu dəfə qarşılaşacaqlar

Bu klublar Çempionlar Liqası və Avropa Çempionları Kuboku tarixində ən çox qarşılaşıblar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub