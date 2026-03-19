“Real Madrid”lə “Bavariya” 29-cu dəfə qarşılaşacaqlar

“Real Madrid” və “Bavariya” Çempionlar Liqasında yenidən qarşılaşacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar dörddəbir finalda üz-üzə gələcəklər. Oyunlar 7/8 və 14/15 aprel tarixlərində keçiriləcək.
Bu vaxta qədər “Real Madrid” “Bavariya” ilə 28 dəfə qarşılaşıb - bu, Çempionlar Liqası və Avropa Çempionları Kuboku tarixində ən çox qarşılaşmadır. Aprelin ortalarına qədər onlar 30 bir-birilərinə qarşı oyun keçirmiş olacaqlar.
“Real Madrid” “Bavariya”nı 13 dəfə məğlub edib, 11-də məğlub olub və dörd oyun heç-heçəylə başa çatıb. Ümumi hesab 45:42-dir.