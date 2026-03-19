Keyn Çempionlar Liqasında vurulan qollara görə Şevçenko, İbrahimoviç və Di Stefanonu geridə qoyub

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalının “Atalanta” üzərində 4:1 hesablı qələbə ilə bitmiş cavab oyununda iki qol vurub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bununla ingilis Avropanın ən mötəbər turnirində 66 oyunda vurduğu qolların sayını 50-yə çatdırıb.
Keyn artıq karyerasını başa vurduğu zaman hər ikisinin 48 qol vurduğu Andrey Şevçenko və Zlatan İbrahimoviçi geridə qoyub. O, həmçinin 49 qol vuran ispan-argentinalı Alfredo Di Stefanonu da geridə qoyub.
Keyn yarışın bütün zamanların qol vuranları siyahısında 10-cu yeri bölüşür, misirli Məhəmməd Salah və fransız Tyerri Anri ilə birlikdə. Siyahının lideri 140 qolla Avropada “Sportinq”, “Mançester Yunayted”, “Real Madrid” və “Yuventus”da oynamış Kriştianu Ronaldudur.