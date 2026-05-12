12 May 2026
AZ

“Jirona” son anlarda məğlubiyyətdən xilas olub - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 01:31
181
“Jirona” son anlarda məğlubiyyətdən xilas olub

İspaniya çempionatının 35-ci turunda “Rayo Valyekano” və “Jirona” arasında oyun 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, hər iki komanda rəqib qapısı yaxınlığında təhlükəli fürsətlər yaratmağa çalışsa da, ilk hissə qolsuz başa çatıb.

Ev sahibi komanda yalnız 86-cı dəqiqədə Aleksandr Juravskinin qolu sayəsində hesabı açıb. Lakin “Rayo Valyekano” üstünlüyünü qoruya bilmədi. “Jirona”nın uruqvaylı hücumçusu Kristian Stuani tezliklə hesabı bərabərləşdirib.

Bu matçdan sonra “Rayo Valyekano” 43 xal qazanaraq La Liqa turnir cədvəlində onuncu yerə yüksəlib. 39 xalla “Jirona “17-ci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem” “Lids”lə oyunda qələbə hesabını qoruya bilməyib
01:24
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Lids”lə oyunda qələbə hesabını qoruya bilməyib - VİDEO

“Tottenhem Hotspur” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 38 xalla 17-cidir
“Napoli” gümüş medallar uğrunda mübarizədə mühüm xallar itirib
00:51
Dünya futbolu

“Napoli” gümüş medallar uğrunda mübarizədə mühüm xallar itirib - VİDEO

“Bolonya” 52 xalla səkkizinci yerə yüksəlib
Yamal “Barselona”nın paradında “Real Madrid”ə sataşıb
00:28
Dünya futbolu

Yamal “Barselona”nın paradında “Real Madrid”ə sataşıb - VİDEO

Futbolçu komanda yoldaşları ilə birlikdə şənliklərdə fəal iştirak edib
Mbappe azarkeşlərə görə “Real Madrid”in oyunlarını boykot edə bilər
00:08
Dünya futbolu

Mbappe azarkeşlərə görə “Real Madrid”in oyunlarını boykot edə bilər

Hücumçu La Liqanın 35-ci turunda “Spotify Camp Nou” stadionunda “Barselona”ya qarşı matçı buraxıb
Qlasner də “Çelsi”nin baş məşqçiliyinə namizəd oldu
11 May 23:47
Dünya futbolu

Qlasner də “Çelsi”nin baş məşqçiliyinə namizəd oldu

Qeyd olunur ki, hazırda namizədlər arasında lider yoxdur
ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq
11 May 23:32
DÇ-2026

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

Kardozonun sağalması üç aydan altı aya qədər çəkə bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb