12 May 2026
AZ

“Napoli” gümüş medallar uğrunda mübarizədə mühüm xallar itirib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 00:51
169
“Napoli” gümüş medallar uğrunda mübarizədə mühüm xallar itirib

İtaliya A Seriyası mövsümünün 36-cı turunun “Napoli” və “Bolonya” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Neapoldakı “Dieqo Armando Maradona” stadionunda oynayıblar. Qonaq komanda 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

“Bolonya”nın hücumçusu Federiko Bernardeski doqquzuncu dəqiqədə hesabı açıb. 34-cü dəqiqədə hücumçu Rikkardo Orsolini uğurlu penalti zərbəsi ilə qonaq komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. “Napoli”nin müdafiəçisi Covanni Di Lorenzo 45+2-ci dəqiqədə fərqi azaldıb. “Napoli”nin hücumçusu Alisson Santos 48-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. 90+1-ci dəqiqədə “Bolonya”nın yarımmüdafiəçisi Conatan Rou qələbə qolunu vurub.

A Seriyasının 36 turundan sonra “Napoli” 70 xalla İtaliya çempionatının turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Bolonya” isə 52 xalla səkkizinci yerə yüksəlib.

Sona iki tur qalmış “Napoli” üçüncü yerdəki “Milan”ı cəmi 2 xal qabaqlayır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Jirona” son anlarda məğlubiyyətdən xilas olub
01:31
Dünya futbolu

“Jirona” son anlarda məğlubiyyətdən xilas olub - VİDEO

9 xalla “Jirona “17-ci yerdədir
“Tottenhem” “Lids”lə oyunda qələbə hesabını qoruya bilməyib
01:24
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Lids”lə oyunda qələbə hesabını qoruya bilməyib

“Tottenhem Hotspur” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 38 xalla 17-cidir
Yamal “Barselona”nın paradında “Real Madrid”ə sataşıb
00:28
Dünya futbolu

Yamal “Barselona”nın paradında “Real Madrid”ə sataşıb - VİDEO

Futbolçu komanda yoldaşları ilə birlikdə şənliklərdə fəal iştirak edib
Mbappe azarkeşlərə görə “Real Madrid”in oyunlarını boykot edə bilər
00:08
Dünya futbolu

Mbappe azarkeşlərə görə “Real Madrid”in oyunlarını boykot edə bilər

Hücumçu La Liqanın 35-ci turunda “Spotify Camp Nou” stadionunda “Barselona”ya qarşı matçı buraxıb
Qlasner də “Çelsi”nin baş məşqçiliyinə namizəd oldu
11 May 23:47
Dünya futbolu

Qlasner də “Çelsi”nin baş məşqçiliyinə namizəd oldu

Qeyd olunur ki, hazırda namizədlər arasında lider yoxdur
ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq
11 May 23:32
DÇ-2026

ABŞ millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

Kardozonun sağalması üç aydan altı aya qədər çəkə bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb