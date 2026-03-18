Nyui “Aston Martin”ə yeni baş məşqçi axtarışına başçılıq edir

“Aston Martin” texniki dahisi Edrian Nyui komanda rəhbərinin yerinə namizədin seçilməsində şəxsən iştirak edir.

Nyui bu vəzifəni o, 2025-ci ilin noyabr ayında baş verən dəyişikliklərdən sonra tutub.

Mənbəyə görə, yeni baş məşqçi axtarışı Las-Veqas Qran-prisindən əvvəl, Nyui Endi Kouellin yerinə keçdikdən sonra başlayıb. Kouell komandadakı vəzifəsini qoruyub saxlayıb, lakin “Honda” güc blokunun inteqrasiyasına və tərəfdaşlarla əlaqə saxlamağa diqqət yetirib.

Müzakirə olunan namizədlər arasında bir neçə yüksək səviyyəli ad qeyd olunub:

2024-cü ilin oktyabrında təqaüdə çıxan keçmiş “McLaren” rəhbəri və “Aston Martin Performance Technologies” şirkətinin rəhbəri Martin Uitmarş.

Maks Ferstappenin yarış mühəndisi və “Red Bull” yarış şöbəsinin rəhbəri Canpyero Lambiaze. Mənbəyə görə, o, təklifi rədd edib.

“Audi” şirkətinin baş icraçı direktorları Mattia Binotto və Conatan Uitli. Binotto imtina edib və Uitli ilə danışıqlar davam edir.

Andreas Seydl, 2024-cü ilin ikinci yarısında istefa verəcək “McLaren”in keçmiş baş direktoru və “Sauber” qrupunun baş direktorudur. O, prioritet namizəd hesab olunur.

Kristian Horner, “Formula-1”dən fasiləsi yaxın aylarda başa çatacaq “Red Bull”un keçmiş baş direktorudur. Komandada payı olan tərəfdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində geri dönmə mümkündür.

Mənbələr qeyd edir ki, axtarış prosesinin uzanması, Nyuinin komandanın iyerarxiyasındakı imtiyazlı mövqeyi nəzərə alınmaqla, namizədlərin Kauell ilə eyni aqibəti yaşamayacağına dair zəmanət istəmələri ilə bağlı ola bilər.

