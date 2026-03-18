18 Mart 2026 09:32
UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələcək daha dörd komanda bəlli olacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 finala vəsiqə qazanacaq daha dörd komanda bəlli olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində daha dörd görüş baş tutacaq.

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası
1/8 final, cavab oyunları
21:45. “Barselona” (İspaniya) - “Nyukasl” (İngiltərə)
İlk oyun - 1:1

23:59. “Liverpul” (İngiltərə) - “Qalatasaray” (Türkiyə)
İlk oyun - 0:1

23:59. “Bavariya” (Almaniya) - “Atalanta” (İtaliya)
İlk oyun - 6:1

23:59. “Tottenhem” (İngiltərə) - “Atletiko” (İspaniya)
İlk oyun - 2:5

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məşhur qazax döyüşçü dopinq testlərinə cəlb edilib
11:00
Futbol

Məşhur qazax döyüşçü dopinq testlərinə cəlb edilib

Qazaxıstanlı UFC döyüşçünün fiziki durumu şübhələrə yol açıb
Rüdigerdən anlaşılmaz hərəkət: Qvardiolaya hücum etdi - VİDEO
10:33
Futbol

Rüdigerdən anlaşılmaz hərəkət: Qvardiolaya hücum etdi - VİDEO

Alman müdafiəçinin davranışı hər kəsi təəccübləndirib
“Mançester Yunayted” gənc niderlandlı yarımmüdafiəçiyə göz dikib
09:44
Futbol

“Mançester Yunayted” gənc niderlandlı yarımmüdafiəçiyə göz dikib

“AZ Alkmaar”ın gənc futbolçusu İngiltərəyə köçə bilər
Anri: “Artetadan qalib gəlməyin yolunu tapmağı istədilər və o, bir yol tapdı”
09:08
Dünya futbolu

Anri: “Artetadan qalib gəlməyin yolunu tapmağı istədilər və o, bir yol tapdı”

“Arsenal” İngiltərə Premyer Liqasına liderlik edir
Erlinq Holand Çempionlar Liqasında 57-ci qolunu vurub
08:17
Dünya futbolu

Erlinq Holand Çempionlar Liqasında 57-ci qolunu vurub

Holand və Müller hazırda Çempionlar Liqasının bütün zamanların qol vuran oyunçular siyahısında yeddinci yerdədirlər
Levandovski “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmaq üçün maaşının azaldılmasına razıdır
07:15
Dünya futbolu

Levandovski “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmaq üçün maaşının azaldılmasına razıdır

Oyunçunun “blauqrana” ilə hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin iyununda başa çatır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb