UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələcək daha dörd komanda bəlli olacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 finala vəsiqə qazanacaq daha dörd komanda bəlli olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində daha dörd görüş baş tutacaq.
Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Çempionlar Liqası
1/8 final, cavab oyunları
21:45. “Barselona” (İspaniya) - “Nyukasl” (İngiltərə)
İlk oyun - 1:1
23:59. “Liverpul” (İngiltərə) - “Qalatasaray” (Türkiyə)
İlk oyun - 0:1
23:59. “Bavariya” (Almaniya) - “Atalanta” (İtaliya)
İlk oyun - 6:1
23:59. “Tottenhem” (İngiltərə) - “Atletiko” (İspaniya)
İlk oyun - 2:5