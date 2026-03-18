FİFA 2026-cı il dünya çempionatı çərçivəsində “YouTube”la tərəfdaşlıq elan edib

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) və onlayn video platforması YouTube 2026-cı il FIFA dünya çempionatı öncəsi müqavilə imzalayıblar.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə FIFA-nın mətbuat xidməti X sosial media platformasında məlumat verib.
Bu tərəfdaşlıq oyunları yayımlamaq hüququ olan yayımçılara oyunları platformada canlı yayımlamağa imkan verəcək və gənc izləyicilərə qlobal çıxış təmin edəcək.
Vurğulanır ki, dünya çempionatının yayım hüquqları sahibləri turnir oyunlarının ilk 10 dəqiqəsini platformada göstərəcək və bununla da gənc azarkeşləri oyunları ənənəvi kanallar vasitəsilə izləməyə təşviq edəcəklər.
Bundan əlavə, yayımçılar seçilmiş oyunları YouTube kanallarında tam şəkildə yayımlaya biləcəklər, qlobal auditoriyanı cəlb edəcək və daha çox oyunu harada izləmək lazım olduğunu təbliğ edəcəklər. Sazişin məbləği açıqlanmayıb.