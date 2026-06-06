Vinçentso İtalyano “Beşiktaş”ın baş məşqçisi təyin edilib

“Bolonya”nın keçmiş baş məşqçisi Vinçentso İtalyano Türkiyənin “Beşiktaş” klubuna baş məşqçi təyin edilib.
İdman.Biz bildirir ki, onun müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.
“Baş məşqçi Vinçentso İtalyanonun klubumuz üçün əhəmiyyətli bir dəyər olacağına əminik və onu "Beşiktaş" ailəsinə salamlayırıq və ona uğurlar arzulayırıq”, - “Beşiktaş”ın rəsmi saytında deyilir.
Ötən mövsüm “Bolonya” İtalianonun rəhbərliyi altında 56 xal qazanaraq Seriya A turnir cədvəlində səkkizinci yeri tutmuşdu. Komanda həmçinin Avropa Liqasının dörddəbir finalına yüksəldi və sonda qalib gələn “Aston Villa”ya ümumi hesabla 7:1 məğlub oldu.
Daha əvvəl mediada Vinçentso İtalyano ilə “Napoli” arasında danışıqların davam etdiyi bildirilirdi. Antonio Konte daha əvvəl “Napoli” klubundan ayrılmışdı.