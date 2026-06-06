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Vinçentso İtalyano “Beşiktaş”ın baş məşqçisi təyin edilib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 19:00
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Vinçentso İtalyano “Beşiktaş”ın baş məşqçisi təyin edilib

“Bolonya”nın keçmiş baş məşqçisi Vinçentso İtalyano Türkiyənin “Beşiktaş” klubuna baş məşqçi təyin edilib.

İdman.Biz bildirir ki, onun müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

“Baş məşqçi Vinçentso İtalyanonun klubumuz üçün əhəmiyyətli bir dəyər olacağına əminik və onu "Beşiktaş" ailəsinə salamlayırıq və ona uğurlar arzulayırıq”, - “Beşiktaş”ın rəsmi saytında deyilir.

Ötən mövsüm “Bolonya” İtalianonun rəhbərliyi altında 56 xal qazanaraq Seriya A turnir cədvəlində səkkizinci yeri tutmuşdu. Komanda həmçinin Avropa Liqasının dörddəbir finalına yüksəldi və sonda qalib gələn “Aston Villa”ya ümumi hesabla 7:1 məğlub oldu.

Daha əvvəl mediada Vinçentso İtalyano ilə “Napoli” arasında danışıqların davam etdiyi bildirilirdi. Antonio Konte daha əvvəl “Napoli” klubundan ayrılmışdı.

İdman.Biz
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