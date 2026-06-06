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Andoni İraola komandanı idarəetmə tərzindən danışıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 21:08
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Andoni İraola komandanı idarəetmə tərzindən danışıb

“Liverpul”un baş məşqçisi Andoni İraola öz idarəetmə tərzindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul” Andoni İraolanın baş məşqçi təyin olunduğunu 4 iyunda elan edib.

“Bir menecer kimi mənim bir çox məsuliyyətim var, amma ilk növbədə oyunçulara kömək etmək üçün buradayıq. Həmişə deyirəm ki, hər kəs öz işini düzgün yerinə yetirə və hər bir oyunçu üçün optimal rolu tapa bilsin deyə kollektiv platforma yaratmalıyıq. Oyunçular başa düşməlidirlər ki, bizimlə fərdi olaraq inkişaf edəcəklər və hər kəsin işləməkdən zövq aldığı bir atmosfer yarada bilərik.

Əgər hər kəs xoşbəxtdirsə, komandada yaxşı bir atmosfer varsa, bu, xal gətirir. Buna şübhəm yoxdur. Bir menecer kimi hər kəsi xoşbəxt edə bilmərəm, amma düşünürəm ki, hər kəsin özünü rahat hiss edə biləcəyi bir atmosfer yaratmalıyıq”, - deyə İraola klubun rəsmi saytında bildirib.

43 yaşlı məşqçinin son klubu ötən mövsümün sonunda ayrıldığı “Bornmut” olub.

İdman.Biz
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