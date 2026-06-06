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Arne Slot “Fulhem”in baş məşqçi olmaqdan imtina edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 22:12
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Arne Slot “Fulhem”in baş məşqçi olmaqdan imtina edib

“Liverpul”un keçmiş baş məşqçisi Arne Slot “Fulhem”də analoji vəzifə tutmaq təklifini rədd edib.

İdman.Biz bu barədə talkSPORT-a istinadən məlumat verir.

London klubu Lissabonun “Benfika” komandasını çalışdıracağı ehtimal olunan Marko Silvanın yerinə yeni menecer axtarır. “Fulhem” ötən mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında 52 xal qazanaraq 11-ci yeri tutub.

Slot 2024-cü ilin yayından bəri mersisaydlılara rəhbərlik edirdi. Onun rəhbərliyi altında “Liverpul” 2024/25 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasının titulunu qazanıb. Ötən mövsüm “qırmızılar” 60 xal qazanaraq liqa turnir cədvəlində beşinci yeri tutub. “Liverpul”a təyin olunmazdan əvvəl Slot “Feyenoord”a rəhbərlik edirdi.

İdman.Biz
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