17 Mart 2026
“The Athletic” qiymətini almamış futbolçuların siyahısını tərtib edib

17 Mart 2026 19:31
Nüfuzlu “The Athletic” nəşrinin analitikləri dünya futbolunda düzgün qiymətləndirilməyən futbolçuların siyahısını tərtib ediblər.

İdman.Biz bildirir ki, siyahıya 18 oyunçu düşüb.

Tam siyahı belədir:

1. Federiko Valverde (Real Madrid).
2. Harri Maquayr (Mançester Yunayted).
3. Bernardo Silva (Mançester Siti).
4. Joao Neveş (PSJ).
5. Stanislav Lobotka (Napoli).
6. Harri Keyn (Bayern Münhen).
7. Maykl Olise (Bayern Münhen).
8. Aleksandar Pavloviç (Bavariya).
9. Domeniko Berardi (Sassuolo).
10. Deyli Blind (Jirona).
11. Malik Tşau (Nyukasl Yunayted).
12. Mikkel Damsqaard (Brentford);
13. Erik Qarsiya (Barselona).
14. Viktor Osimhen (Qalatasaray).
15. Cordan Pikford (Everton).
16. Yurrien Timber (Arsenal).
17. Tayrik Mitçell (Kristal Pelas).
18. Abdukodir Xusanov (Mançester Siti).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fernandinyo: “Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansı var”
20:16
Dünya futbolu

Fernandinyo: “Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansı var”

İlk matç “Los Blancos”un 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Cavab verməyəcəm” - Rodri yayda “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması barədə
19:46
Dünya futbolu

“Cavab verməyəcəm” - Rodri yayda “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması barədə

Onun klubla hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədərdir
Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib
19:15
Dünya futbolu

Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib

Flikin klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence
19:00
Dünya futbolu

Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence

“Olimpik Marsel”in mətbuat xidməti futbol əfsanəsini “dünyanın ən məşhur “Marsel” oyunçusu” adlandırıb
Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub
18:45
Dünya futbolu

Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub

Romero 2014-cü il dünya çempionatında Argentina millisi ilə gümüş medallar qazanıb
Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk
18:30
Dünya futbolu

Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk

Slot istefa verərsə, keçmiş oyunçu Stiven Cerrard onu əvəz edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
14 Mart 21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib