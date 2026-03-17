“The Athletic” qiymətini almamış futbolçuların siyahısını tərtib edib

Nüfuzlu “The Athletic” nəşrinin analitikləri dünya futbolunda düzgün qiymətləndirilməyən futbolçuların siyahısını tərtib ediblər.
İdman.Biz bildirir ki, siyahıya 18 oyunçu düşüb.
Tam siyahı belədir:
1. Federiko Valverde (Real Madrid).
2. Harri Maquayr (Mançester Yunayted).
3. Bernardo Silva (Mançester Siti).
4. Joao Neveş (PSJ).
5. Stanislav Lobotka (Napoli).
6. Harri Keyn (Bayern Münhen).
7. Maykl Olise (Bayern Münhen).
8. Aleksandar Pavloviç (Bavariya).
9. Domeniko Berardi (Sassuolo).
10. Deyli Blind (Jirona).
11. Malik Tşau (Nyukasl Yunayted).
12. Mikkel Damsqaard (Brentford);
13. Erik Qarsiya (Barselona).
14. Viktor Osimhen (Qalatasaray).
15. Cordan Pikford (Everton).
16. Yurrien Timber (Arsenal).
17. Tayrik Mitçell (Kristal Pelas).
18. Abdukodir Xusanov (Mançester Siti).