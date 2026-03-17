Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence

Fransa millisinin keçmiş üzvü Zinəddin Zidan Liqa 1-in 27-ci turunda “Lill”ə qarşı oyundan əvvəl “Marsel”in məşqinə qatılıb.
İdman.Biz bu barədə “La Provence” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Komandada qarşılıqlı anlayışı yaxşılaşdırmaq üçün “Marsel” oyunçuları Zidanın özü tərəfindən qurulmuş məşq kompleksində məşq ediblər. Sosial mediada “Olimpik Marsel”in mətbuat xidməti futbol əfsanəsini “dünyanın ən məşhur “Marsel” oyunçusu” adlandırıb. Zidan əvvəllər həmişə komandada oynamaq arzusunda olduğunu etiraf edib və bunun baş verməməsinə görə təəssüflənib.
“Real Madrid”in baş məşqçisi kimi Zinəddin Zidan iki dəfə İspaniya çempionu olub, komanda ilə iki dəfə İspaniya Superkubokunu və üç dəfə Çempionlar Liqası titulunu qazanıb.