13 May 2026
“Lion” Avropa yarışlarından kənarlaşdırıla bilər

13 May 2026 21:49
Fransanın "Lion" klubu gələn mövsüm UEFA tərəfindən ciddi sanksiyalarla üzləşə bilər.

İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, təşkilat klubun ötən yay imzalanmış Maliyyə Ədalətli Oyunu müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmədiyinə inanır.

Maliyyə öhdəliklərinin pozulması, hazırkı idman nailiyyətlərindən asılı olmayaraq, komandanın beynəlxalq yarışlarda iştirakını təhdid edir. Diskvalifikasiya qüvvəyə minərsə, boş qalan Avropa yeri başqa bir Fransa klubuna veriləcək.

"Marsel" və "Renn" bu yer üçün əsas namizədlərdir. Bu komandalar Fransanı “Lion” əvəzinə qitə səhnəsində təmsil etmək imkanına sahib olacaqlar.

33 Liqa 1 oyunundan sonra “Lion” 60 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir.

