Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti 41 yaşlı müdafiəçi Tiaqo Silvanın qarşıdan gələn dünya çempionatı üçün heyətin bir hissəsi olacağını təsdiqləyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Silva hazırda 30 iyun 2026-cı ilə qədər müqaviləsi olan “Porto” klubunda oynayır.
“Bəli, Tiaqo Silva planlarımızın bir hissəsidir. O, çox yaxşı oynayır, Portuqaliya çempionluğunu qazanıb və əla fiziki vəziyyətdədir. Liderlər vacibdir. Xoşbəxtlikdən, bu heyətdə çox nüfuzlu liderlər var. Bunlar çox danışmayan, amma yaxşı nümunə göstərən oyunçulardır - Alisson, Kazemiro, Markinyo və Rafinya kimi oyunçular. Bu mənada komanda etibarlı əllərdədir", - Ançelotti “The Guardian” qəzetinə bildirib.
2026-cı il dünya çempionatında Braziliya C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq.