“İnter” və “Latsio” Romada Kubok uğrunda meydana çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün Romada futbol üzrə 2025/26 mövsümünün İtaliya Kubokunun finalı keçiriləcək. “Olimpiko” stadionunda kubok uğrunda “İnter” və “Latsio” oynayacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. “İnter” üçün bu final İtaliya Kubokunu 10-cu dəfə qazanmaq imkanı olacaq, “Latsio” isə turnir tarixində səkkizinci kuboku götürməyə çalışacaq.
Komandalar həlledici matça fərqli fonda yaxınlaşırlar. “İnter” artıq İtaliya çempionu olub və bir neçə gün əvvəl A Seriyasında “Latsio”nu 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Həmin görüşdə qolları Lautaro Martinez, Petar Suçiç və Genrix Mxitaryan vurublar ki, bu da milanlılara final öncəsi psixoloji üstünlük verib.
“Latsio”nun finala yolu daha əsəbi alınıb. Romalılar “Milan”ı keçiblər, sonra “Bolonya”nı mübarizədən kənarlaşdırıblar, yarımfinalda isə penaltilər seriyasından sonra “Atalanta”ya qalib gəliblər. Cavab matçının əsas qəhrəmanı qapıçı Edoardo Motta olub. O, oyunsonrası seriyada dörd zərbəni dəf edib.
“İnter” pley-offa “Venetsiya” üzərində böyükhesablı qələbə ilə başlayıb, sonra “Torino”nu keçib, yarımfinalda isə “Komo” ilə qarşıdurmada xilas olub. İlk matçdakı qolsuz heç-heçədən sonra milanlılar cavab oyununda 0:2 hesabı ilə geridə olublar, amma Hakan Çalhanoğlunun dublu və Petar Suçiçin qolu Kivunun komandasını finala çıxarıb.
Final İtaliyanın avrokuboklar şəbəkəsi üçün də vacibdir. Hər iki klub artıq İtaliya Superkubokunda yer əldə edib, İtaliya Kubokunun nəticəsi isə növbəti mövsüm üçün Avropa turnirlərinə vəsiqələrin bölüşdürülməsinə təsir edə bilər. Məhz buna görə Romadakı matçı təkcə “İnter” və “Latsio” azarkeşləri izləməyəcəklər.
Xatırladaq ki, “Latsio” və “İnter” artıq 2000-ci ildə İtaliya Kubokunun finalında qarşılaşıblar. Həmin vaxt Roma klubu iki matçlıq dueldə qalib gəlib və qızıl dubl edib.
Eldar Canaşvili