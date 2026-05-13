13 May 2026
Qardaşlar finalda rəqib oldu: Mikels ailəsində böyük həyəcan - MÜSAHİBƏ + VİDEO

13 May 2026 16:43
Futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunun finalında üz-üzə gələcək “Sabah” və “Zirə” komandalarının heyətində çıxış edən Coy Lens Mikels və Leroy Mikels qardaşları həlledici matç öncəsi maraqlı açıqlamalar veriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, onların müsahibəsi “CBC Sport” telekanalında yayımlanıb.

Final görüşünü xüsusi edən məqamlardan biri də Mikels qardaşlarının rəqib qismində meydana çıxacaq olmalarıdır. Həm futbolçular, həm də ailə üzvləri qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

Qeyd edək ki, “Palms Sports Arena”da keçiriləcək “Sabah” - “Zirə” qarşılaşması saat 20:00-da başlayacaq. Ölkə kubokunun son qalibi “Sabah” komandasıdır.

