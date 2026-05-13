13 May 2026
AZ

İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 20:08
158
İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib

FIFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatı üçün bilet qiymətlərinin yüksək olması ilə bağlı tənqidlərə cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, o, qiymətlərin haqlı olduğunu və əyləncə sənayesinin dünyanın ən güclülərindən biri olduğu Amerika bazarının reallıqlarını əks etdirdiyini qeyd edib.

İnfantino vurğulayıb ki, ABŞ-da hətta 300 dollardan aşağı qiymətə kollec oyununa belə baxmaq mümkün deyil, ona görə də dünya çempionatı miqyaslı turnir üçün bazar qiymətləri tamamilə haqlıdır.

Bundan əlavə, İnfantino ABŞ-da rəsmi olaraq icazə verilən biletlərin təkrar satışı məsələsinə toxunub. O izah edib ki, qiymətlərin çox aşağı qoyulması skalperlərin biletləri daha yüksək qiymətə satmasına səbəb ola bilər. FIFA prezidenti azarkeşləri təkrar bazarda yüksək qiymətlərə aludə olmamağa çağırıb.

“Əgər kimsə final üçün biletləri 2 milyon dollara satışa çıxarırsa, birincisi, bu, biletlərin əslində 2 milyon dollar dəyərində olduğu anlamına gəlmir, ikincisi, bu, heç kimin onları alacağı anlamına gəlmir”, - deyə ESPN İnfantinonun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib
21:17
Dünya futbolu

Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

Braziliya C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq
PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır
19:23
Dünya futbolu

PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır

Valverde bu mövsüm bütün yarışlarda 48 oyun keçirib
Levandovski “Barselona”dan ayrılığa yaxınlaşdı
18:13
Futbol

Levandovski “Barselona”dan ayrılığa yaxınlaşdı

Polşalı hücumçu yeni müqavilə təklifi almasa, azad agent kimi gedə bilər
“İnter” və “Latsio” Romada Kubok uğrunda meydana çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:09
Futbol

“İnter” və “Latsio” Romada Kubok uğrunda meydana çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kristian Kivunun komandası finala çempionatda qələbədən sonra çıxır, romalılar isə kuboku öz stadionlarında qazanmağa çalışacaqlar

Mourinyo və Kərəm “Fənərbağça”ya baha başa gəldi
16:58
Futbol

Mourinyo və Kərəm “Fənərbağça”ya baha başa gəldi

UEFA-nın Türkiyə nəhənginə 10 milyon avro cərimə kəsəcəyi iddia olunur
ABŞ İraq millisinin beş futbolçusuna viza vermədi
16:28
Futbol

ABŞ İraq millisinin beş futbolçusuna viza vermədi

Federasiya FIFA-ya müraciət edərək problemin həlli üçün addım atmağa hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər