13 May 2026
AZ

“Vulverhempton”un oyunçusu “Atletiko”ya keçmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 22:13
160
“Vulverhempton”un oyunçusu “Atletiko”ya keçmək istəyir

“Vulverhempton”un yarımmüdafiəçisi Joao Qomesin “Zenit Sankt-Peterburq”la müqavilə imzalamaq planı yoxdur və o, Rusiya klubunun daha yüksək maliyyə təklifinə baxmayaraq, “Atletiko Madrid”ə keçmək istəyir.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Ekrem Konura istinadən bildirir.

Futbolçu İspaniya klubuna keçmək istədiyini açıq şəkildə bildirib. Aprel ayında “Vulverhempton” oyunçu üçün 40 milyon avro istəyirdi. Hazırda İngiltərə və İspaniya klubları arasında şifahi razılaşma əldə olunmaq üzrədir və transfer haqqının təxminən 45 milyon avro olacağı gözlənilir.

“Lids”, “Atalanta” və “Qalatasaray” da yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

Bu mövsüm Qomes klubun heyətində bütün yarışlarda 40 oyuna çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun transfer dəyəri 35 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lion” Avropa yarışlarından kənarlaşdırıla bilər
21:49
Dünya futbolu

“Lion” Avropa yarışlarından kənarlaşdırıla bilər

33 Liqa 1 oyunundan sonra “Lion” 60 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib
21:17
Dünya futbolu

Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

Braziliya C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq
İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib
20:08
Dünya futbolu

İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib

İnfantino ABŞ-da rəsmi olaraq icazə verilən biletlərin təkrar satışı məsələsinə toxunub
PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır
19:23
Dünya futbolu

PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır

Valverde bu mövsüm bütün yarışlarda 48 oyun keçirib
Levandovski “Barselona”dan ayrılığa yaxınlaşdı
18:13
Futbol

Levandovski “Barselona”dan ayrılığa yaxınlaşdı

Polşalı hücumçu yeni müqavilə təklifi almasa, azad agent kimi gedə bilər
“İnter” və “Latsio” Romada Kubok uğrunda meydana çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:09
Futbol

“İnter” və “Latsio” Romada Kubok uğrunda meydana çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kristian Kivunun komandası finala çempionatda qələbədən sonra çıxır, romalılar isə kuboku öz stadionlarında qazanmağa çalışacaqlar

Ən çox oxunanlar

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq