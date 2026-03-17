Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub

Argentina millisinin keçmiş qapıçısı Serxio Romero 39 yaşında karyerasını başa vurub.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Fede Kristofanelli bu barədə X sosial media platformasında məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, keçmiş futbolçu karyerasını komandanın baş məşqçisi kimi davam etdirmək istəyir və qapıçı məşqçisi vəzifəsində maraqlı deyil. Romero artıq köməkçi heyət yaradıb. Gələcək məşqçi bir neçə təklif alıb, lakin o, hazırda ailə səbəblərinə görə Buenos-Ayresdən ayrılmaq istəmədiyi üçün onları rədd edib.
Oyunçu karyerası ərzində Romero “Sampdoriya”, “Mançester Yunayted”, “Boka Xuniors” və digər komandalarda oynayıb. O, 2014-cü il dünya çempionatında Argentina millisi ilə gümüş medallar qazanıb.