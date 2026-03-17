“Heç nədən qorxmuruq” – “Bodo-Qlimt”in məşqçisi “Sportinq”lə cavab oyunu barədə

“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi Hyetil Knutsen UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Sportinq”lə qarşılaşacaqları cavab oyununu şərh edib.

İdman. Biz bildirir ki, ilk oyunda Norveç klubu 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Biz heç nədən qorxmuruq. Bilirik ki, “Sportinq” bu oyuna əvvəldən yüksək tempdə başlayacaq. Amma mən heç nədən qorxmuram; qorxmağa imkan verə bilmərəm. Matça hazır olmalıyıq. Oyunda çoxlu qaçacaağıq. Fiziki gücümüzə güvənirik və həmişə rəqiblərimizdən daha çox qaçmağa çalışırıq”, - UEFA-nın rəsmi saytı Knutsenin sözlərini sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir
09:20
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
“Bavariya”nın hücumçusu iki oyunluq cəzalandırılıb
08:14
Dünya futbolu

“Bavariya”nın hücumçusu iki oyunluq cəzalandırılıb

Nikolas Cekson “Bavariya”da icarə əsasında çıxış edir
“Çelsi”nin kapitanı sıradan çıxıb
06:11
Dünya futbolu

“Çelsi”nin kapitanı sıradan çıxıb

17 martda “Çelsi” Çempionlar Liqasının cavab oyununda Londonda PSJ ilə qarşılaşacaq
La Liqa: “Rayo Valyekano” ilə “Levante” qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər
02:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Rayo Valyekano” ilə “Levante” qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər

“Rayo Valyekano” La Liqa turnir cədvəlində 13-cü yerdə qərarlaşıb
“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
02:15
Dünya futbolu

“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

“Brentford” turnir cədvəlində yeddinci yerdə qalır
“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib
02:05
Dünya futbolu

“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib

“Fiorentina” turnir cədvəlində sondan beşinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub