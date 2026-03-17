“Heç nədən qorxmuruq” – “Bodo-Qlimt”in məşqçisi “Sportinq”lə cavab oyunu barədə

“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi Hyetil Knutsen UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Sportinq”lə qarşılaşacaqları cavab oyununu şərh edib.
İdman. Biz bildirir ki, ilk oyunda Norveç klubu 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
“Biz heç nədən qorxmuruq. Bilirik ki, “Sportinq” bu oyuna əvvəldən yüksək tempdə başlayacaq. Amma mən heç nədən qorxmuram; qorxmağa imkan verə bilmərəm. Matça hazır olmalıyıq. Oyunda çoxlu qaçacaağıq. Fiziki gücümüzə güvənirik və həmişə rəqiblərimizdən daha çox qaçmağa çalışırıq”, - UEFA-nın rəsmi saytı Knutsenin sözlərini sitat gətirir.