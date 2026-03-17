17 Mart 2026
“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib

17 Mart 2026 02:05
“Fiorentina” İtaliya çempionatının 29-cu turunda “Kremoneze” üzərində inamlı qələbə qazanıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, matç 4:1 hesabı ilə başa çatıb.

Qonaqlar 25-ci dəqiqədə hesabı açıblar, Fabiano Parisi qol vurdu. Yeddi dəqiqə sonra Roberto Pikkoli “Fiorentina”nın üstünlüyünü ikiqat artırıb.

49-cu dəqiqədə Dodo üçüncü qolu vurub. Səkkiz dəqiqə sonra David Okereke fərqi azaldıb. Lakin 70-ci dəqiqədə Qudmundsson hesabı 4:1 edib.

Ardıcıl dördüncü məğlubiyyətindən sonra “Kremoneze” düşmə zonasında qalır. “Fiorentina” turnir cədvəlində sondan beşinci yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
02:15
Dünya futbolu

“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

“Brentford” turnir cədvəlində yeddinci yerdə qalır
Arda Gülər La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu arasında yer alıb
01:51
Dünya futbolu

Arda Gülər La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu arasında yer alıb

Yamal və Mbappe 200 milyon avro dəyərində La Liqanın ən bahalı oyunçuları olaraq qalırlar
Usman Dembele: “PSJ ilə müqaviləsini yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur”
01:32
Dünya futbolu

Usman Dembele: “PSJ ilə müqaviləsini yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur”

Dembelenin parislilərlə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir
Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə çağırılmaması ilə bağlı açıqlama verib
01:13
Dünya futbolu

Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə çağırılmaması ilə bağlı açıqlama verib

Braziliya martın 26-da Fransa, aprelin 1-də isə Xorvatiya ilə qarşılaşacaq
PSJ-nin baş məşqçisi Enrike: “Premyer Liqanı qazanmaqla bağlı zarafatım məni hər yerdə izləyir”
00:54
Dünya futbolu

PSJ-nin baş məşqçisi Enrike: “Premyer Liqanı qazanmaqla bağlı zarafatım məni hər yerdə izləyir”

Çempionlar Liqasının budəfəki mövsümünün 1/8 finalında PSJ “Çelsi” ilə qarşılaşır
Rudiger: “Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Mançester Siti” ilə oynamalısınız”
00:34
Dünya futbolu

Rudiger: “Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Mançester Siti” ilə oynamalısınız”

İngiltərə klubu ilk oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub