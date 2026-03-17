“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib

“Fiorentina” İtaliya çempionatının 29-cu turunda “Kremoneze” üzərində inamlı qələbə qazanıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, matç 4:1 hesabı ilə başa çatıb.
Qonaqlar 25-ci dəqiqədə hesabı açıblar, Fabiano Parisi qol vurdu. Yeddi dəqiqə sonra Roberto Pikkoli “Fiorentina”nın üstünlüyünü ikiqat artırıb.
49-cu dəqiqədə Dodo üçüncü qolu vurub. Səkkiz dəqiqə sonra David Okereke fərqi azaldıb. Lakin 70-ci dəqiqədə Qudmundsson hesabı 4:1 edib.
Ardıcıl dördüncü məğlubiyyətindən sonra “Kremoneze” düşmə zonasında qalır. “Fiorentina” turnir cədvəlində sondan beşinci yerdədir.