5 May 2026
"Latsio" "Kremoneze"ni 90+3-cü dəqiqədə vurulan qol sayəsində məğlub edib - VİDEO

4 May 2026 22:51
“Latsio” “Kremoneze”ni 90+3-cü dəqiqədə vurulan qol sayəsində məğlub edib

İtaliya A Seriyası mövsümünün 35-ci turunun “Kremoneze” və “Latsio” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Kremonadakı “Stadio Giovanni Zini”də oynayıblar. Qonaqlar 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

29-cu dəqiqədə hücumçu Federiko Bonazzoli “Kremoneze”ni irəli çıxarıb. 53-cü dəqiqədə Dane Qustav İsaksen hücumçu Teijanni Noslinin ötürməsi ilə hesabı bərabərləşdirib. Noslin 90+3-cü dəqiqədə özü də qol vurub.

“Latsio”nun bu mövsüm 51 xalı var. Romalılar İtaliya liqasında səkkizinci yerdədir. “Kremoneze”nin 28 xalı var. Komanda turnir cədvəlində 18-ci yerdədir, Seriya A-nın düşmə zonasında 17-ci yerdən dörd xal geridədir.

