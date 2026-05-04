5 May 2026
Simeone “Atletiko”nun “Arsenal”la oyunundan əvvəl danışıb

4 May 2026 22:42
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone komandasının Çempionlar Liqasının yarımfinalının ikinci oyununda “Arsenal”la qarşılaşacağı oyundan əvvəl danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Madriddə keçirilən ilk oyunda komandalar heç-heçə (1:1) ediblər.

“Düşünürəm ki, hər kəs həmişə titul uğrunda mübarizə aparır. Amma əslində oyunçular və məşqçilər sadəcə oyunun başlamasını istəyirlər. Kim daha yaxşı oynasa, onun şansı daha yüksək olacaq və hər kəs öz güclü tərəflərindən maksimum dərəcədə istifadə etmək istəyir.

Oyunçuların ən yaxşı şəkildə çıxış edə bilməsi üçün oyunun tələblərini başa düşərək lazım olduğu kimi oynamağa çalışacağıq. İstədiyimizə əminik və əminik. Amma hər şey bizdən asılı olmayacaq.

Nəyə nail olmaq istədiyimiz barədə artıq aydın təsəvvürümüz var. Ümid edirik ki, bunu komandaya bacardığımız qədər çatdıracağıq və yaxşı oyun sərgiləyəcəyik”, - deyə AS Simeonedən sitat gətirir.

