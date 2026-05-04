5 May 2026
Şimpanze hücumundan sağ çıxan konqolu çempion güləş ulduzu olub

4 May 2026 23:44
Ağır uşaqlıq dövrünə baxmayaraq, Konqo Demokratik Respublikasından olan güləşçisi Dunia Sibomana ən ümidverici gənc idmançılardan birinə çevrilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, altı yaşında milli parkda şimpanze dəstəsinin hücumuna məruz qalıb. Faciə nəticəsində Sibomana üzündən ağır xəsarətlər alıb, qardaşı və əmisi oğlu isə öldürülüb.

Hücumun nəticələrinə görə Sibomana təcrid üzləşib, lakin xeyriyyə proqramı çərçivəsində ABŞ-a köçdükdən sonra həyatı dəyişib. Orada o, üzünün bir hissəsini bərpa etdirərək ondan çox mürəkkəb əməliyyat keçirib.

Övladlığa götürüldükdən sonra Dunia sərbəst güləşlə məşğul olub və əhəmiyyətli uğurlar qazanıb. Qısa müddət ərzində Afrika Çempionatında iki qızıl medal qazanıb - biri gənclər, biri isə böyüklər arasında.

Bu gün 18 yaşlı idmançı məşq etməyə davam edir və keçmişi haqqında açıq danışır, mətanət və əzmkarlıq nümunəsi yaradır.

