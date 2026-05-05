5 May 2026
“Santos” Neymar və Robinyo arasındakı münaqişə ilə bağlı açıqlama yayıb

5 May 2026 00:01
“Santos” klubu sosial mediada komanda oyunçuları Neymar və Robinyo Jr. arasında yaranan mübahisə ilə bağlı açıqlama yayıb.

Daha əvvəl futbolçuların məşq zamanı mübahisə etdiyi, bundan sonra Neymarın Robinyonu itələdiyi və vurduğu bildirilirdi. Neymar sonradan üzr istəyib.

“Santos” klubu bildirir ki, administrasiyanın əmrinə əsasən, hadisədən dərhal sonra daxili araşdırma başlanıb və ötən bazar günü (3 may) Pele Təlim Mərkəzində məşq zamanı Neymar və Robson de Souza Jr. (Robinyo) ilə bağlı insident təhlil edilib. Klubun hüquq şöbəsi araşdırmanın aparılmasına cavabdehdir”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilib.

Bu mövsüm 11 matçda Neymar dörd qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

