“Çelsi” “Nottinqem Forest”ə uduzaraq doqquzuncu yerə enib - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün 35-ci turunun “Çelsi” və “Nottinqem Forest” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
Komandalar Londondakı “Stemford Bridc” stadionunda oynayıblar. Qonaqlar 3:1 hesabı ilə qalib gəliblər.
İkinci dəqiqədə hücumçu Taivo Avoniyi “Nottingem Forest” komandasını irəli çıxarıb. 15-ci dəqiqədə hücumçu İqor Jezus penaltidən dəqiq zərbə endirib - 0:2. 45-ci dəqiqədə “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Koul Palmer penaltidən yararlana bilməyib. 52-ci dəqiqədə Avoniyi ikinci qolunu vurub. “Çelsi”nin hücumçusu Joao Pedronun 73-cü dəqiqədə vurduğu qol VAR-ın yoxlamasından sonra sayılmayıb. Pedro 90-cı dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb.
“Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasında doqquzuncu yerə düşüb. Londonluların 35 oyundan 48 xalı var. 42 xalla “Nottingem Forest” Premyer Liqada 16-cı yerdədir.