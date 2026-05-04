4 May 2026
AZ

“Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl altıncı məğlubiyyətini alıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 May 2026 21:14
129
“Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl altıncı məğlubiyyətini alıb

“Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasının 35-ci turunda “Nottinqem Forest”ə 3:1 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, “göylər”in İngiltərə çempionatında ardıcıl altıncı məğlubiyyətidir.

“Çelsi”nin bu seriyası 30-cu turda “Nyukasl Yunayted”ə 1:0 hesablı məğlubiyyətlə başlayıb. O vaxtdan bəri londonlular “Everton”a (3:0), "Mançester Siti"yə (3-0), “Mançester Yunayted”ə (1:0), “Brayton ənd Houv Albion”a (3:0) və “Nottingem Forest”ə məğlub olublar.

Cari Premyer Liqa mövsümünün son oyunlarında “göylər” mayın 9-da səfərdə “Liverpul”, mayın 19-da “Tottenhem Hotspur” və mayın 24-də səfərdə “Sanderlend”lə qarşılaşacaqlar.

“Çelsi” hazırda 48 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məhəmməd Salah: “Liverpul”un zirvədə qalmasını istəyirəm”
20:58
Dünya futbolu

Məhəmməd Salah: “Liverpul”un zirvədə qalmasını istəyirəm”

Misirli futbolçu yayda komandadan ayrılacaq
“Çelsi”nin 18 yaşlı debütantına toqquşmadan sonra oksigen maskası lazım olub - FOTO/VİDEO
20:42
Dünya futbolu

“Çelsi”nin 18 yaşlı debütantına toqquşmadan sonra oksigen maskası lazım olub - FOTO/VİDEO

Hücumçu Liam Delap zədəli oyunçunu 45+10-ce dəqiqədə əvəz edib
Fabian Hürtseler “Brayton”la yeni müqaviləni razılaşdırıb
20:27
Dünya futbolu

Fabian Hürtseler “Brayton”la yeni müqaviləni razılaşdırıb

Hürtseler əvvəllər Almaniyanın “Sankt-Pauli" klubunda çalışıb
“Çelsi” “Nottinqem Forest”ə uduzaraq doqquzuncu yerə enib
20:12
Dünya futbolu

“Çelsi” “Nottinqem Forest”ə uduzaraq doqquzuncu yerə enib - VİDEO

“Nottingem Forest” Premyer Liqada 16-cı yerdədir
Kazemiro: “Neymar dünya çempionatında oynamalıdır”
19:55
Dünya futbolu

Kazemiro: “Neymar dünya çempionatında oynamalıdır”

Bu mövsüm 11 matçda Neymar dörd qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib
Fabio Çelestini “Xetafe”nin baş məşqçisi ola bilər
19:39
Dünya futbolu

Fabio Çelestini “Xetafe”nin baş məşqçisi ola bilər

“Xetafe” hazırda La Liqanın turnir cədvəlində 34 oyundan sonra 44 xalla yeddinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər