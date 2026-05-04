Fabian Hürtseler “Brayton”la yeni müqaviləni razılaşdırıb

Məşqçi Fabian Hürtseler tezliklə “Brayton”la yeni müqavilə imzalayacaq.
İdman.Biz Sky Sport Germany-yə istinadən bunu xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, menecer artıq klubla yeni müqavilə şərtlərini razılaşdırıb; onun hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Hürzelerin klubla yeni müqaviləsinin uzunmüddətli olduğu bildirilir.
“Brayton” hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 50 xalla səkkizinci yerdədir. Klub son altı Premyer Liqa oyunundan yalnız birində məğlub olub.
Hürtseler əvvəllər Almaniyanın “Sankt-Pauli" klubunda çalışıb.