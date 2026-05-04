4 May 2026
4 May 2026 20:58
Məhəmməd Salah: “Liverpul”un zirvədə qalmasını istəyirəm”

“Liverpul”un cinah oyunçusu Məhəmməd Salah "Mersisaydlılar"da keçirdiyi vaxtlar haqqında danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, misirli futbolçu yayda komandadan ayrılacaq.

“Yadımdadır, bura ilk dəfə gələndə məşqdən əvvəl heç kimin əlavə məşq etmirdi. Deyə bilmərəm ki, kimsə əlavə məşq edirdi: Milli [Ceyms Milner], Adam [Lallana] və Sadio [Mane] komanda məşqindən sonra məşq edirdilər. Səhv edirəmsə, üzr istəyirəm.

Buraya həm məşqdən əvvəl, həm də sonra məşq etmək istəyərək gəldim. Daim işləmək istəyirəm, sonra digər oyunçular da əlavə məşq edəcəklər. Məni həmişə xoşbəxt edən də budur. Bu, mənim çox qürur duyduğum bir şeydir və açığı, bu klubu çox sevirəm; ən yaxşı illərimi burada keçirirəm... Həqiqətən istəyirəm ki, uşaqlar eyni ruhda davam etsinlər və daim öz üzərində işləsinlər.

İstəyirəm ki, uşaqlar burada uğur qazanmağa davam etsinlər və klub ən yaxşı vəziyyətdə olsun. Və bu, mənim əsas narahatlıqlarımdan biridir. İşçilərdən biri ilə, rəhbərliklə danışdım və onlara dedim: “Mən gedəndə sizə yeni nümunələr lazımdır”. İdman zalına tez-tez gedən insanlara ehtiyacımız var, digərləri isə onlara baxıb düşünməlidirlər: “Aha, o, əlavə məşq edir, mən də etməliyəm”.

Bu olmadan klub çətinlik çəkəcək, çünki bu çox vacibdir. İnsanları idman zalına erkən aparmaq kimi yüksək standartlar müəyyən etməliyik. Oyunçular idman zalına getməlidirlər. İnsanlar özlərinə qulluq etməlidirlər və mən və ya başqası getdikdən sonra bunun dəyişməsini istəmirəm. Sadəcə klubda bu standartın olmasını istəyirəm, çünki komandanın qalib gəlməsini davam etdirməsi çox vacibdir və bu, mənim əsas narahatlıqlarımdan biridir”, - Salah Sky Sports-a bildirib.

