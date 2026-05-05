“Arsenal” çempionluq yarışında “Mançester Siti” ilə aradakı fərqi artırıb

“Arsenal” İngiltərə Premyer Liqasının 35-ci turunda “Fulhem” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanaraq çempionluq yarışında “Mançester Siti” üzərindəki üstünlüyünü artırıb.
İdman.Biz bildirir ki, “topçular” hazırda əsas rəqiblərindən beş xalla öndədirlər.
“Mançester Siti” son oyun günündə “Everton”la 3:3 hesablı heç-heçə edib. İndi onlar bir oyun az keçirərək londonlulardan beş xal geridədirlər.
Son üç oyununda “Arsenal” “Vest Hem” (10 may), “Börnli” (18 may) və “Kristal Palas” (24 may) ilə qarşılaşacaq. “Siti” isə “Brentford” (9 may), “Bornmut” (19 may) və “Aston Villa” (24 may) ilə qarşılaşacaq. “Kristal Palas”la təxirə salınmış oyun 13 mayda keçiriləcək.