Arda Gülər La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu arasında yer alıb

La Liqa 2026-cı il üçün ilk futbol bazar dəyəri yeniləməsini dərc edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Real Madrid” yarımmüdafiəçisi Arda Güler 90 milyon avro dəyərində qalaraq İspaniya liqasının ən bahalı on oyunçusundan biri olub.
Bu mövsüm türk oyunçu “Real Madrid” üçün bütün yarışlarda 43 oyun keçirib, dörd qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Onun bazar dəyəri ötən ilin dekabr ayında 90 milyon avroya çatıb və son yeniləmədən sonra dəyişməyib.
Reytinq yeniləməsindən sonra Lamin Yamal və Kilian Mbappe 200 milyon avro dəyərində La Liqanın ən bahalı oyunçuları olaraq qalırlar. Növbəti yerlərdə 150 milyon avro ilə Pedri və Vinisius Junior gəlir.