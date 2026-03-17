Usman Dembele: “PSJ ilə müqaviləsini yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur”

17 Mart 2026 01:32
PSJ-nin hücumçusu Usman Dembele Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ikinci oyunundan əvvəl klubla müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Dembelenin parislilərlə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

“Müqaviləmi yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur, amma qərarları mən vermirəm. Müqaviləm klubla agentim arasında müzakirə olunur. Karyeramın əvvəlindən bəri bu işdə iştirak etməmişəm”, - deyə RMC Sport Dembeledən sitat gətirir.

Bu mövsüm 27 matçda Dembele 12 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 100 milyon avrodur.

