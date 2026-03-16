16 Mart 2026
Eşli Koul İtaliya klubunun baş məşqçisi olub

16 Mart 2026 19:25
“Çelsi”nin və İngiltərə millisinin keçmiş müdafiəçisi Eşli Koul İtaliyanın B Seriyasında yer alan “Çezena” klubunun baş məşqçisi oldu.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

45 yaşlı mütəxəssis köməkçi işlədiyi İngiltərənin 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasının məşqçilər heyətindən ayrılıb. Koul əvvəllər “Everton”da Frenk Lempardın, “Birminhem”də Ueyn Runinin və İngiltərə millisində Li Karslinin köməkçisi olub. Bu, Kolun baş məşqçi kimi ilk təcrübəsi olacaq.

Xatırladaq ki, Eşli Koul daha çox “Arsenal” və “Çelsi”dəki çıxışları ilə tanınır. O, İngiltərə millisində 107 oyun keçirib.
“Çezena” hazırda B Seriyası turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir və pley-offa vəsiqə uğrunda mübarizə aparır.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub
19:55
Dünya futbolu

“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub

Premyer Liqa klubun akademiyası üçün yeni oyunçularla müqavilə bağlamasını doqquz ay müddətinə qadağan edib
Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es
19:09
Dünya futbolu

Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es

Alman məşqçi müqavilənin uzadılmasına razılıq verib
Kriştianu Ronaldu Madriddə dəbli geyimi ilə diqqət çəkib - FOTO
18:39
Futbol

Kriştianu Ronaldu Madriddə dəbli geyimi ilə diqqət çəkib - FOTO

Portuqaliyalı ulduzun geyimi kameraların obyektinə tuş gəlib
Azərbaycanda valideyn övladına portuqaliyalı ulduz futbolçunun adını verib
15:10
Futbol

Azərbaycanda valideyn övladına portuqaliyalı ulduz futbolçunun adını verib

Məlumat Ədliyyə Nazirliyinin veb-saytın öz əksini tapır
“Bornmut” klubunun səhmdarlarından biri Oskar mükafatını qazanıb
14:27
Futbol

“Bornmut” klubunun səhmdarlarından biri Oskar mükafatını qazanıb

Maykl Cordan “Ən yaxşı kişi aktyoru” nominasiyasında qalib olub
Çempionlar Liqasında “Bavariya”nın qapısını 16 yaşlı akademiya yetirməsi qoruya bilər
12:42
Futbol

Çempionlar Liqasında “Bavariya”nın qapısını 16 yaşlı akademiya yetirməsi qoruya bilər

“Bavariya”da bütün əsas qapıçılar zədələnib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub