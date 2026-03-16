Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Kataloniya klubu ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.
Alman məşqçi müqavilənin uzadılmasına razılıq verib, lakin Joan Laportanın qalib gəlməsini təmin etmək üçün Barselona prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanana qədər elanı təxirə salmaq qərarına gəlib. Flik Barselonadakı həyatından məmnundur və gənc oyunçuların inkişafına üstünlük verir. Onun əsas məqsədi məşqçilik etməyi planlaşdırdığı nəsil ilə Çempionlar Liqasını qazanmaqdır.
İspaniya liqasında 28 oyundan sonra “Barselona 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Real Madrid”dən dörd xal öndədir.