15 Mart 2026 00:21
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” liderliyini möhkəmləndirib

Türkiyə Superliqasında 26-cı turun oyunları olub.

İdman.Biz bildirir ki, “Qalatasaray” – “Başakşehir”i qəbul edib.

Oyun 3:0 “Qalatasaray”ın qələbəsi ilə bitib.

“Qalatasaray” bu qələbədən sonra xallarını 64-ə çatdıraraq liderliyini möhkəmləndirib. İkinci yerdəki “Fənərbağça”nın 57 xalı var.

“Trabzonspor” isə “Rizespor”u qəbul edib. İki Qara dəniz komandasının matçı 1:0 hesabı ilə birincilərin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

“Trabzonspor”un hazırda 57 xalı var və komanda üçüncü yerdədir.

“Kocaelispor” isə öz meydançasında “Konyaspor”a məğlub olub – 1:2.

“Göztəpə” və “Alanyaspor” isə 2:2 hesablı heç-heçəyə razılaşıblar.

