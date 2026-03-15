Liqa 1: “Loryan” çempionluğa iddialı “Lans”ı məğlub edib

Liqa 1-də orta sıralarda yer alan “Loryan” çempionluğa iddialı “Lans”ı qəbul edib.
Ev sahibləri 18-ci dəqiqədə künc zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxıblar. Bamba Dienq fərqlənib. İkinci hissə “Lans”ın qolu ilə başlayıb - Odson Eduard hesabı 1:1 etdi. 65-ci dəqiqədə ev sahibləri yenidən hesabda irəli çıxıblar. Ayegun Tosin qol vurub – 2:1.
“Loryan” səkkizinci yerə yüksəlib, rəqibləri isə PSJ-dən bir xal geridə qalaraq ikinci yerdədirlər.
Paralel keçirilən “Anje” – “Nitsa” matçı 2:0 hesabı ilə ikincilərin qələbəsi ilə bitib.