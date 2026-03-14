15 Mart 2026
14 Mart 2026 22:45
Finalissima ləğv olunub - El Chiringuito

Argentina və İspaniyanın iştirakı planlaşdırılan 2026-cı il Finalisiması ləğv edilib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə El Chiringuito sosial media saytında X məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, 27 mart 2026-cı ildə Qətərin Doha şəhərindəki Lusail stadionunda keçirilməsi planlaşdırılan matç Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə ləğv edilib. Rəsmi açıqlama yaxın saatlarda veriləcək.

Daha əvvəl Qətər Futbol Assosiasiyasının (QFA) mətbuat xidməti bütün futbol turnirlərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını açıqlamışdı.

Argentinanın bu matçda hazırkı dünya çempionu və Cənubi Amerika Kubokunun sahibi, İspaniyanın isə hazırkı Avropa çempionu kimi iştirak etməsi planlaşdırılırdı.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Loryan” çempionluğa iddialı “Lans”ı məğlub edib
00:08
Dünya futbolu

Liqa 1: “Loryan” çempionluğa iddialı “Lans”ı məğlub edib

“Lans” PSJ-dən bir xal geridə qalaraq ikinci yerdədir
“Arsenal” son dəqiqələrdə vurduğu qollarla “Everton”a qalib gəlib
14 Mart 23:42
Dünya futbolu

“Arsenal” son dəqiqələrdə vurduğu qollarla “Everton”a qalib gəlib - VİDEO

“Arsenal” 70 xalla İngiltərənin yüksək liqasının turnir cədvəlində birincidir
“Ovyedo” qələbə qazansa da, sonuncu yerdən qurtula bilməyib
14 Mart 23:37
Dünya futbolu

“Ovyedo” qələbə qazansa da, sonuncu yerdən qurtula bilməyib - YENİLƏNİR

“Ovyedo” 21 xalla sonuncu yerdədir
“Napoli” A Seriyasının 29-cu turunda “Leççe”yə qalib gəlib
14 Mart 23:32
Dünya futbolu

“Napoli” A Seriyasının 29-cu turunda “Leççe”yə qalib gəlib - YENİLƏNİR + VİDEO

“Napoli” 29 oyundan sonra A Seriyasında üçüncü yerdədir
“Bavariya” doqquz nəfərlə “Bayer”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
14 Mart 20:52
Dünya futbolu

“Bavariya” doqquz nəfərlə “Bayer”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

“Bavariya” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Ronaldunun oğlu meydanda özünün yaxşı aparmadığına görə cəzalandırıldı - VİDEO
14 Mart 19:42
Futbol

Ronaldunun oğlu meydanda özünün yaxşı aparmadığına görə cəzalandırıldı - VİDEO

Gənc futbolçu rəqibə jest etdiyinə görə cəzalandırılıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq