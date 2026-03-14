14 Mart 2026
A Seriyası: “Torino” “Parma”nı darmadağın edib

14 Mart 2026 02:14
İtaliya Futbol Çempionatının 29-cu turunda “Torino” “Parma” üzərində inamlı qələbə qazanıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, matç Turin komandasının 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Ev sahibləri hesabı üçüncü dəqiqədə qonaqların müdafiə səhvindən sonra açıblar. Səhvdən istifadə edən Covanni Simeone olub. 20-ci dəqiqədə Matei Peleqrino cavab topunu vurub. 55-ci dəqiqədə Emirhan İlkhan hesab arasındakı fərqi artırıb. Üçüncü qola qonaqların qapıçısı Mandela Keyta avtoqolla imza atıb – 3:1. Duvan Sapata 90-cı dəqiqədə cərimə meydançasının xaricindən qol vuraraq son hesabı müəyyənləşdirib – 4:1.

Bu qələbədən sonra “Torino” Seriya A turnir cədvəlində 13-cü yerdədir, “Parma” isə rəqibindən bir xalla bir pillə irəlidədir.

