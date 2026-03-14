“Barselona”nın prezidenti Dronun PSJ-yə keçidini “xəyanət” adlandırıb

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta, “Barselona”nın gənclik məhsulu Dro Fernandesin PSJ-yə keçidini şərh edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Laporta qeyd edib ki, əgər Xorxe Mendeş oyunçunun maraqlarını təmsil etsəydi, bu transfer baş tutmayacaqdı.
“Əgər Xorxe Mendeş Dronu təmsil etsəydi, Paris Sen-Jermenə bu transfer heç vaxt baş tutmazdı. Biz özümüzü qarşı xəyanəti hiss etdik”, - jurnalist Fabrizio Romano X sosial media platformasında Laportanın dediyi sözləri sitat gətirib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xorxe Mendeş Lamin Yamal və Aleks Balde də daxil olmaqla bir neçə “Barselona” oyunçusunun agentidir.
PSJ Fernandezin transferini 27 yanvar 2026-cı ildə elan edib. Onun agenti qismində “De la Peña & Sostres” şirkəti çıxış edir. Agentlik həmçinin Qavi və Erik Qarsiyanı da təmsil edir.