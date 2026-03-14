“Real Madrid” ayın ən yaxşı oyunçusunu seçib

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde klubun fevral ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib.
Bu barədə İdman.Biz “Los Blancos”un mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Uruqvaylı futbolçu mükafat uğrunda bir neçə komanda yoldaşını - Tibo Kurtuanı, Aurelien Çouameni, Vinisius Junioru və Eduardo Kamavinqanı geridə qoyub.
2026-cı ilin fevral ayında Valverde “Real Madrid”də bütün yarışlarda altı oyun keçirib. Yarımmüdafiəçi bir qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib ki, bu da komandanın uğurlu nəticələrində əsas rol oynayıb.
26 yaşlı futbolçu çox yönlülüyü, işgüzarlığı və həm yarımmüdafiədə, həm də hücumda oyuna təsir etmək bacarığı sayəsində Madrid klubunun əsas oyunçusu olaraq qalır.