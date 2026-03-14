Lionel Messi CIES-ə görə ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun siyahısına daxil ola bilməyib

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES) dünyanın ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun reytinqini tərtib edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Cənubi Amerika milli komandasının kapitanı Lionel Messi son siyahıya düşməyib.
CIES-ə görə ən dəyərli 10 argentinalı futbolçu aşağıdakılardır:
Xulian Alvarez (Atletiko Madrid) – 118,8 milyon avro
Lautaro Martinez (İnter) – 101,8 milyon avro
Enzo Fernandes (Çelsi) – 101,6 milyon avro
Franko Mastantuono (Real Madrid) – 91,3 milyon avro
Alexandro Qarnaço (Çelsi) – 90,6 milyon avro
Culiano Simeone (Atletiko Madrid) – 89,4 milyon avro
Aleksis Mak Allister (Liverpul) – 60,8 milyon avro
Niko Pas (Komo) – 48,6 milyon avro
Xoakin Paniçelli (Strasburq) – 43,0 milyon avro
Kristian Romero (Tottenhem Hotspur) – 38,8 milyon avro