Lionel Messi CIES-ə görə ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun siyahısına daxil ola bilməyib

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES) dünyanın ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun reytinqini tərtib edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Cənubi Amerika milli komandasının kapitanı Lionel Messi son siyahıya düşməyib.

CIES-ə görə ən dəyərli 10 argentinalı futbolçu aşağıdakılardır:

Xulian Alvarez (Atletiko Madrid) – 118,8 milyon avro

Lautaro Martinez (İnter) – 101,8 milyon avro

Enzo Fernandes (Çelsi) – 101,6 milyon avro

Franko Mastantuono (Real Madrid) – 91,3 milyon avro

Alexandro Qarnaço (Çelsi) – 90,6 milyon avro

Culiano Simeone (Atletiko Madrid) – 89,4 milyon avro

Aleksis Mak Allister (Liverpul) – 60,8 milyon avro

Niko Pas (Komo) – 48,6 milyon avro

Xoakin Paniçelli (Strasburq) – 43,0 milyon avro

Kristian Romero (Tottenhem Hotspur) – 38,8 milyon avro

