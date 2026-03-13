Karrager “Mançester Yunayted”in yeni baş məşqçisini proqnozlaşdırıb

13 Mart 2026 23:26
“Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş müdafiəçisi Ceymi Karrager hesab edir ki, “Aston Villa”nın çalışdırıcısı Unai Emeri “Mançester Yunayted”in növbəti baş məşqçisi olmalıdır.

“Unai Emeri bu həftə sonu “Mançester Yunayted”in növbəti baş məşqçisi olmaq üçün əsas namizəd kimi “Old Trafford”a getməlidir.

Emeri üçün təəssüf ki, və “Aston Villa” üçün xoşbəxtlikdən ispaniyalı mütəxəssis elitaya meydan oxumağa çalışan klublarda inkişaf edən və özünü artıq onun bir hissəsi hesab edən komandalardan gözləntiləri doğrultmayan biri kimi təsvir olunur”, - Karrger deyib.

Unai Emeri “Aston Villa”ya 24 oktyabr 2022-ci ildə, klub İngiltərə Premyer Liqasından düşmək uğrunda mübarizə apardığı zaman rəhbərlik etməyə başlayıb. Komanda hazırda 29 oyundan sonra 51 xalla Premyer Liqada dördüncü yerdədir və Avropa Liqasının 1/8 finalında oynayır.

