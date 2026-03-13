Pedro Netu “Arsenal”la oyunda etdiyi hərəkətə görə cəzalandırılıb

İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) “Çelsi”nin hücumçusu Pedro Netunu İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turunda “Arsenal”la (1:2) keçirilən matçda qeyri-idman hərəkətlərinə görə bir oyunluq diskvalifikasiya edib və 70.000 funt sterlinq (81.000 avro) cərimə edib.

“Pedro Netu 1 mart bazar günü “Çelsi” və “Arsenal” arasında keçirilən Premyer Liqa matçında qırmızı vərəqə aldıqdan sonra qeyri-idman hərəkətləri edib.

İddia olunur ki, oyunçu 70-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə aldıqdan sonra meydanı vaxtında tərk etməyib və/və ya hakim(lər)ə qarşı təhqiramiz ifadələr işlədib.

Pedro Netu daha sonra səhvini etiraf edib. Müstəqil Tənzimləmə Komissiyası dinləmədən sonra bu sanksiyaları tətbiq edib və qərarının yazılı səbəbləri vaxtında dərc olunacaq”, - FA-nın sosial media hesabında bildirilib.

Pedro Netu 14 mart şənbə günü “Nyukasl”la oyunu buraxacaq.

