Vensan Kompani kumirinin adını çəkib

“Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani futbolda kumirinin adını çəkib.
İdman.Biz bildirir ki, Kompaninin rəhbərliyi altında “Bavariya” Almaniya Bundesliqasında 57 xal qazanıb və turnir cədvəlinə başçılıq edir.
“Messi və Ronaldu fenomenaldırlar, amma Ronaldinyo məni oyunda ən çox təsirləndirdi. Onu tanıyırsınız?
Marsel Desainin yəqin ki, “FIFA Əfsanəsi” kartı var. O, mənim kumirim idi. Güclü müdafiəçi idi. O, Fransa ilə dünya çempionluğunu qazandı və böyük ilham mənbəyi oldu”, - deyə “A Bola” Kompaninin sözlərini sitat gətirir.