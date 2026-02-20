Pedri “Barselona”nın xilaskarı kimi qayıdır

İspaniyanın "Barselona" komandasında ciddi itki hesab olunan Pedri nəhayət ki, zədəsini tam sağaldaraq komanda ilə məşqlərə başlayıb.
İdman.Biz "AS" nəşrinə istinadən xəbər veririk ki, yanvarın 21-də Çempionlar Liqası çərçivəsində “Slaviya”ya qarşı keçirilən görüşdə (4:2) sağ ayağının arxa bud əzələsindən zədə alan 23 yaşlı futbolçunun bərpa prosesi artıq yekunlaşıb.
Hansi Flik ulduz futbolçunu dərhal riskə atmamaq qərarına gəlib. Plana əsasən, "Sehrbaz" ləqəbli yarımmüdafiəçi fevralın 22-də keçiriləcək "Levante" ilə qarşılaşmanın ikinci hissəsində təxminən 15-20 dəqiqəlik şans qazanacaq. Məqsəd onun fiziki formasını tədricən bərpa etmək və fevralın sonunda Kral Kubokunda "Atletiko" ilə keçiriləcək taleyüklü cavab oyununa tam hazır vəziyyətə gətirməkdir.
Qeyd edək ki, Pedrinin yoxluğunda "Barselona" həm La Liqada, həm də Kral Kubokunda ağır məğlubiyyətlərlə üzləşərək liderliyi əldən verib. Cari mövsümdə o, 25 oyunda iki qol və səkkiz məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Xatırladaq ki, futbolçunun transfer dəyəri hazırda təxminən 80 milyon avro (160.34 milyon AZN) civarında qiymətləndirilir.