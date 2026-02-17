17 Fevral 2026
AZ

La Liqa: “Barselona” “Jirona”ya məğlub olaraq çempionatda liderliyi əldən verib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 Fevral 2026 02:08
La Liqa: “Barselona” “Jirona”ya məğlub olaraq çempionatda liderliyi əldən verib

İspaniya La Liqasının 24-cü turunun “Jirona” və “Barselona” arasındakı oyunu başa çatdı.

İdman.Biz bildirir ki, matçda “Jirona” 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

Qarşılaşma Jironanın “Estadio Municipal de Montilivi” stadionunda baş tutub.

59-cu dəqiqədə Pau Kubarsi hesabı açaraq “blauqrana”nı hesabda irəli çıxarıb. 62-ci dəqiqədə Tomas Lemar bərabərlik qolunu vurub. 87-ci dəqiqədə Fran Beltran qələbə qoluna imza atıb.

Bu oyundan sonra “Jirona” İspaniya çempionatının turnir cədvəlində 29 xalla 12-ci, “Barselona” isə 58 xalla ikinci yerdədir. “Real Madrid” 60 xalla çempionata liderlik edir.

İdman.Biz
